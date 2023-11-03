Эпопея с народным депутатом Дубинским продолжается достаточно долго. У него и его помощников несколько раз проводили обыски. Сам Дубинский считает дело политическим заказом.

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В чем подозревают Дубинского

В Офисе Генерального прокурора считают, что нардеп организовывал незаконную переправку лиц через государственную границу.

Следствие установило, что он сговорился с руководителем общественной организации, а затем предоставил своему знакомому документы, которые свидетельствовали, что мужчина – якобы волонтер. Знакомый Дубинского поехал по этим поддельным документам за границу. На самом же деле, отмечают в ОГП, мужчина не был волонтером, а возвращаться в Украину не собирался.

Он пытался выехать из Украины в Молдову. В Кишиневе должен был ожидать дальнейших инструкций от Дубинского "по перегону частного автомобиля нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева" в Вену.

Подробности от СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили, что собирали материалы на Дубинского вместе с ГБР. Там пролили свет на некоторые подробности дела.

Следователи считают, что Дубинскому "удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены". Общественная организация, через которую вносили "нужных людей" в качестве волонтеров в систему "Шлях", была подконтрольна нардепу.

Важно! В ГБР назвали эту организацию – это "Медиаоборона".

Некоторые документы, необходимые для нелегального выезда за границу, хранили бывший помощник Дубинского – депутат Киевского областного совета 8-го созыва, а также директор подконтрольной общественной организации (последнему тоже сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу).

В ходе обысков правоохранители изъяли документы, а также печати, письма и договоры – все это использовали для того, чтобы вносить нужные данные в систему "Шлях". Еще изъяли мобильные и флешки, на которых содержатся доказательства преступления.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы,

– отмечают в СБУ.

Запись от ГБР

1 ноября Государственное бюро расследований обнародовало запись разговора. В нем нардеп дает инструкции, как уехать за границу. ГБР не указало фамилию депутата, но Сергей Лещенко заявил, что это Дубинский.