После появления информации о проведении обысков у Александра Дубинского Государственное бюро расследований поделилось в соцсетях записью разговора с участием народного избранника. На записи не указана фамилия, а лишь отмечено, что в этой беседе нардеп инструктирует родственника своей сожительницы. Однако политик и журналист Сергей Лещенко заявил, что говорится именно о Дубинском.

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Что собой представляет эта запись

ДБР выложило 20-секундный фрагмент телефонного разговора. На ней мужчина на русском языке объясняет, что нужно сделать другому мужчине для выезда из Украины. Все фамилии, упоминаемые в ходе беседы, правоохранители в связи со следствием скрыли.

Значит, нужно будет, чтобы Б… этот твой связался с Д…. Я дам контакт, пришли мне его телефон. Д… наберет, заключит с ним договор от "Медиаобороны" на волонтерство, пропишет, что ему нужно привезти, чтобы так нельзя не уехать, не заехать, раз. И, второе, выезжать надо автотранспортом,

– сказал он.

Вероятно, этот голос принадлежит нардепу Александру Дубинскому.

Телефонный разговор о нелегальном выезде из Украины: видео ДБР



Что этому предшествовало

В первый день ноября сотрудники ДБР и СБУ провели у Дубинского обыски. Нардеп подозревается в незаконной организации пересечения границы для брата своей гражданской жены. По данным следствия, народный избранник вступил в сговор с другими людьми и помогал родственнику сожительницы уехать из Украины.

Правоохранители в рамках досудебного расследования провели обыски в помещении общественной организации, а также по местам жительства руководителя, учредителей и других причастных к незаконному пересечению границы лиц. Всего было 7 таких одновременных мероприятий.

По версии следствия, брат сожительницы Дубинского пытался выехать из Украины в Молдову, воспользовавшись системой "Шлях". Он получил это разрешение по заказу Вышгородской районной военной администрации на основании ходатайства упомянутой выше "Медиаобороны". В ДБР сообщили, что этот мужчина по указанию народного избранника должен прибыть в столицу Молдовы, чтобы затем перегнать элитный автомобиль этого нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева в столицу Австрии – Вену. Уже открыто уголовное производство. Наказание за организацию незаконной переправки через государственную границу предусматривает до 7 лет тюрьмы.