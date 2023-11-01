Після появи інформації про проведення обшуків в Олександра Дубінського Державне бюро розслідувань поділилося у соцмережах записом розмови за участю народного обранця. На записі не вказано прізвище, а лише зазначено, що у цій бесіді нардеп інструктує родича своєї співмешканки. Однак політик та журналіст Сергій Лещенко заявив, що мовиться саме про Дубінського.

До теми: Дубінський допоміг брату дружини виїхати за кордон: нові обшуки у депутата та спільників

Що собою являє цей запис

ДБР виклало 20-секундний фрагмент телефонної розмови. На ній чоловік російською пояснює, що треба зробити іншому чоловікові для виїзду з України. Всі прізвища, які згадуються під час бесіди, правоохоронці у зв'язку зі слідством приховали.

Значить, треба буде, щоб Б… цей твій зв'язався з Д…. Я дам контакт, надійшли мені його телефон. Д… набере, укладе з ним договір від "Медіаоборони" на волонтерство, пропише, що йому треба привезти, щоб так не можна не виїхати, не заїхати, раз. І, друге, виїжджати треба автотранспортом,

– сказав він.

Імовірно, цей голос належить нардепу Олександру Дубінському.

Телефонна розмова щодо нелегального виїзду з України: відео ДБР



Що цьому передувало

У перший день листопада співробітники ДБР та СБУ провели в Дубінського обшуки. Нардепа підозрюють в незаконній організації перетину кордону для брата своєї цивільної дружини. За даними слідства, народний обранець вступив у змову з іншими людьми та допомагав родичу співмешканки виїхати з України.

Правоохоронці у рамках досудового розслідування провели обшуки у приміщенні громадської організації, а також за місцями проживання її керівника, засновників та інших причетних до незаконного перетину кордону осіб. Загалом було 7 таких одночасних заходів.

За версією слідства, брат співмешканки Дубінського намагався виїхати з України до Молдови, скориставшись системою Шлях. Він отримав цей дозвіл на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання згаданої вище "Медіаоборони". У ДБР повідомили, що цей чоловік за вказівкою народного обранця мав прибути до столиці Молдови, щоб потім перегнати елітну автівку цього нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії – Відня. Вже відкрито кримінальне провадження. Покарання за організацію незаконного переправлення через державний кордон передбачає до 7 років в'язниці.