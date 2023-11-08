В Государственном бюро расследований пояснили, что Дубинский направлял обращения в Минздрав и ДБР. Перед этим нардепу вручили подозрение за организацию схемы выезда за границу для уклоняющихся.

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Что известно о протоколе Дубинском

Александру Дубинскому вручили протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, из-за того, что он в августе и октябре 2023 года, реализуя полномочия нардепа:

интересовался рассмотрением выдачи ему разрешения на выезд за границу. Это предмет уголовного дела, где депутат выступает фигурантом;

пытался давить на следствие, требуя проверить руководство правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых он выступает подозреваемым.

В Государственном бюро отметили, что полученные от них доказательства стали достаточным основанием для того, чтобы Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протокол об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Своими действиями народный депутат нарушил требования пункта 3 части 1 статьи 28 закона о предотвращении коррупции (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), за что получил протокол по части 2 статьи 172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушение требований по предотвращение и урегулирование конфликта интересов,

– заявили в ДБР.

Какие последствия вручения Дубинскому протоколу

Вторая часть статьи 172-7 о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусматривает штраф в размере 200 – 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 3400 – 6800 гривен.

После вручения протокола его направляют в суд. Дальше он будет рассматривать дело. Однако здесь для нардепа могут быть последствия – если суд привлечет его ответственности, он не может быть назначен на государственную службу в течение 3 лет со дня вступления решения суда в законную силу.

Более того, нардепа включат в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение, то есть в реестр коррупционеров. Однако на депутатский мандат это не влияет, ведь не является основанием для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.