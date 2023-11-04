Глава держави заявив, що Україна пройшла колосальний шлях – від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість її зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що вона рекордно швидко отримала статус кандидата та виконує необхідні пункти для відкриття переговорів, повідомляє 24 Канал.

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Україна рухається до вступу в ЄС

Президент зазначив, що сьогодні відбувся дуже важливий візит Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії.

Якраз напередодні звіту Єврокомісії про наше виконання рекомендацій для початку переговорів про вступ. Ми очікуємо такого політичного рішення вже в цьому році. Дуже активно рухались увесь рік до виконання рекомендацій,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що є і законодавчі акти та системні рішення.

"Додаємо сили інституціям держави, додаємо можливостей правоохоронним та антикорупційним органам. Є рішення щодо національних спільнот. Увесь спектр того, що було визначено Європейською комісією. Але я хочу підкреслити, що це не щось таке, про що Україні говорить хтось у Європі, у Брюсселі", – наголосив український лідер.

За його словами, трансформація нашої держави – це те, що потрібно українцям.

"Україна пройшла колосальний шлях – від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів", – підкреслив глава держави.

На його думку, це знов і знов є доказами того, що Україна може робити великі речі, коли працює об'єднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців.

"І ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими – реально – до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил. Зараз, до речі, ми вже розуміємо, які наступні кроки будуть зроблені нашою державою", – переконує президент.