У розпорядженні журналістів опинилася остання версія проєкту звіту про розширення ЄС. Рамки переговорів Єврокомісія рекомендує схвалити, коли Україна зробить кілька важливих кроків.

До слова Угорщина не завадить: коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС

Які умови для початку переговорів

Так, за даними ЗМІ, Єврокомісія рекомендуватиме Європейській раді розпочати переговори про вступ, після того, як Україна:

схвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності НАБУ;

виключить з закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, що вже пройшли процес перевірки, обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу;

схвалить закон про лобіювання, згідно з європейськими стандартами, у межах деолігархізації;

схвалить закон, яким врахує решту рекомендацій Венеціанської комісії від червня і жовтня 2023 року, пов'язаних із законом про нацменшини, а ще врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов'язані із законами про державну мову, ЗМІ та освіту.

Також у проєкті звіту окремо наголосили, що наша держава має продовжувати боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань і судових вироків.

У документі зазначено, що Єврокомісія відстежуватиме подальший прогрес і відповідність "у всіх галузях, пов'язаних з відкриттям переговорів". Цей орган готовий також розпочати необхідну підготовчу роботу до переговорів.

Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 з 7 критеріїв, – ЗМІ

Наступний звіт , йдеться в проєкті нинішнього, Єврокомісія підготує до березня 2024 року. А вже 8 листопада озвучить оцінку прогресу, якого досягла Україна на шляху до членства в Євросоюзі.

Під час зустрічі Європейської ради 14 – 15 грудня може бути ухвалене рішення про відкриття переговорів щодо вступу.

До речі, зі звіту щодо України – внутрішнього документу Єврокомісії, який опинився у розпорядженні журналістів, випливає, що вона вважає повністю виконаними 4 з 7 критеріїв, які супроводжували надання статусу кандидата.

Україна очікує на історичний висновок ЄС