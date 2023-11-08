Украинский лидер заявил, что история Украины и всей Европы сделала верный шаг. Президент отметил, что эта новость – чистый позитив.

Обратите внимание Вступление в Евросоюз все ближе: Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидали

Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что уже в декабре Украина ожидает политическое решение Еврорады. Украинцы всегда были и являются частью общей европейской семьи.

Что известно об историческом решении

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС двух государств. Речь идет об Украине и Молдове. Такое Еврокомиссия подготовила отчет о том, какого прогресса Украине уже удалось достичь. Известно, что государство выполнило 90% реформ, которые ожидали. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "украинцы глубоко реформируют свою страну и готовятся к вступлению, даже когда они ведут экзистенциальную войну".