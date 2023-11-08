Український лідер заявив, що історія України та усієї Європи зробила правильний крок. Президент зауважив, що ця новина – чистий позитив.

Зверніть увагу Вступ до Євросоюзу все ближче: Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікували

Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо,

– наголосив Зеленський.

Український лідер додав, що вже у грудні Україна очікує політичне рішення від Євроради. Українці завжди були і є частиною спільної європейської родини. Президент подякував усім, хто допомагає Україні на цьому шляху.

Що відомо про історичне рішення

Єврокомісія 8 листопада рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС двох держав. Мовиться про Україну та Молдову. Такоє Єврокомісія підготувала звіт про те, якого прогресу Україні вже вдалося досягнути. Наразі відомо, що держава виконала 90% реформ, які від неї очікували. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що "українці глибоко реформують свою країну та готуються до вступу, навіть коли вони ведуть екзистенціальну війну".