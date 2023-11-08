В Еврокомиссии напомнили, что Украина должна внести изменения в законы, касающиеся прав национальных меньшинств. Это – обязательно.

Обратите внимание Вступление в Евросоюз все ближе: Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидали

Согласно заключительным положениям новой редакции Закона о нацменьшинствах (общинах), Кабинет министров обязан в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в законы "Об образовании", "О государственном языке" и "О средствах массовой информации",

– говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули, что Украина должна выполнить и другие решения Венецианской комиссии.

Что известно об историческом решении

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Говорится, что Украина выполнила 90% реформ, которые от нее ожидали. В Еврокомиссии приветствовали этот результат, которого удалось добиться, несмотря на полномасштабную войну.

Владимир Зеленский уже отреагировал на решение. Он подчеркнул, что история Украины и Европы сделала правильный шаг. Украинский лидер поблагодарил всех, кто помогал.