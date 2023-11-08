Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает 24 Канал. Отметим, что в среду, 8 ноября, Еврокомиссия приняла историческое решение – рекомендовала начать переговоры с Украиной по членству.

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Следующие шаги

Несмотря на положительное решение о начале переговоров, европейские лидеры просят Киев реализовать еще несколько условий. Евросовет 14 декабря может обязать Украину выполнить 4 дополнительных задания.

Европейская комиссия, определяя четыре дополнительных ожидания относительно антикоррупционной реформы, антиолигархического законодательства в части лоббирования и нацменьшинств не определили это как рекомендации,

– сказала Стефанишина.

Однако, по ее словам, не факт, что европейские лидеры именно таким образом поддержат видение Еврокомиссии. Кроме того, некоторые из этих задач должны быть приняты в ближайшее время.

"Думаю, что 14 декабря мы будем видеть финальное решение. И только после этого будем понимать следующие шаги", – добавила министр.

Важно! Еврокомиссия подготовила отчет о прогрессе, которого достигла Украина по пути в Европейский Союз. В нем отметили, что наше государство выполнило 90% реформ.

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