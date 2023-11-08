Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає 24 Канал. Зазначимо, що у середу, 8 листопада, Єврокомісія ухвалила історичне рішення – рекомендувала почати переговори з Україною щодо членства.

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Наступні кроки

Попри позитивне рішення щодо початку переговорів, європейські лідери просять Київ реалізувати ще кілька умов. Єврорада 14 грудня може зобов'язати Україну виконати 4 додаткові завдання.

Європейська комісія, визначаючи чотири додаткові очікування щодо антикорупційної реформи, антиолігархічного законодавства в частині лобіювання та нацменшин не визначили це як рекомендації,

– сказала Стефанішина.

Однак, за її словами, не факт, що європейські лідери саме у такий спосіб підтримають бачення Єврокомісії. Крім того, деякі з цих завдань мають бути ухвалені найближчим часом.

"Думаю, що 14 грудня ми будемо бачити фінальне рішення. І тільки після цього будемо розуміти наступні кроки", – додала міністр.

Важливо! Єврокомісія підготувала звіт про прогрес, якого досягла Україна на шляху до Європейського Союзу. У ньому зазначили, що наша держава виконала 90% реформ.

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