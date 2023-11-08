Єврокомісія ухвалила історичне рішення й рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Окрім того, Єврокомісія надала звіт, у якому мовиться про прогрес України. Коментуючи його, фон дер Ляєн відповіла на закиди Юнкера.

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Вона зауважила, що зміни, які пережила Україна від часів Революції Гідності, вражають.

Вони боролися з корупцією, відмиванням грошей, зміцнюючи правову систему. Це все частина реформ, результати яких ми бачимо в повсякденному житті в Україні, тому вони не просто ухвалили закони, а впроваджують їх, тому саме зараз потрібно розпочати переговори про вступ,

– наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії нагадала, що Україна веде ще одну битву, яка вражає. Мовиться про повномасштабну війну Росії з Україною. Фон дер Ляєн наголосила: Україні надсилають ще один дуже чіткий сигнал європейської підтримки.

Як на слова Юнкера відреагували в ОП

Андрій Єрмак заявив, що він категорично відкидає заяву Юнкера щодо корумпованості України. Він наголосив: виклики трапляються по цілому світу, однак немає іншої країни, яка провела б такі реформи в умовах повномасштабної війни. Єрмак також додав: дивною заяву Юнкера робить й те, що він не бував в Україні упродовж останніх років.