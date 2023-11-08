Україна вже відправила до сусідньої країни дорожню карту, як можна вирішити суперечливі моменти. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає 24 Канал.

До теми Мета надто цинічна: як уряд Орбана бачить навчання угорської громади в Україні

Претензії Угорщини щодо нацменшин

Україна вже передала угорському уряду детальну дорожню карту, як можна розв'язати претензії щодо питання нацменшин. Стефанішина наголосила, що в опублікованому Єврокомісією звіті не простежувалося "угорського сліду" й він був неупередженим. У документі Євросоюз підкреслив прогрес України й заявив, що права нацменшин відповідають Копенгагенським критеріям.

Я хочу звернути увагу, що Європейська комісія у своєму звіті підтвердила прогрес України, підтвердила, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються країнам-членам Євросоюзу,

– наголосила Стефанішина.

Крім того, вона повідомила що угорці, які живуть на території України, зверталися до Європейського Союзу. Вони підтримували європейські прагнення України й не мали жодних претензій щодо "утисків". Тому Стефанішина закликає угорську сторону дійти згоди.

"Ми розділяємо реалістичність ситуації в Україні з політичними слоганами", – заявила Стефанішина.

Що вимагає Угорщина у питанні нацменшин

В Угорщині заявили, що "підтримують Україну на шляху до Євросоюзу", втім, нові закони нібито "зробили життя угорців в Україні нестерпним". Мовиться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує усі меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

Політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан наголосив, що діти з угорськомовних сімей нібито значно відставатимуть від навчання. Він також заявив – "доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу".