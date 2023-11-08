Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу про уявлення влади Угорщини щодо того, як має відбуватися навчальний процес в Україні дітей з угорськомовних родин.
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Багатомовність – величезний ресурс
Угорщина намагається отримати тотальної індульгенції на рівні законодавства України щодо регіонів, де створенні угорськомовні осередки, щоб всі їхні діти навчалися виключно угорською мовою.
В школах протягом усього періоду навчання всі предмети мають викладатися угорською мовою. Також навчання представників угорськомовних родин має проходити в вишах, де викладання також має бути виключно угорською мовою,
– пояснив Томпа намір Угорщини.
На жаль на Закарпатті ще діє угорська партія КМКС, яка стовідсотково є підвладною Віктору Орбану та чинній угорській владі. Ця партія повністю підтримує цю політику та виступає за одномовність.
"Я вже декілька разів виступав з цього приводу, зокрема у Венеційській комісії та просив навести аналогії з країн Європейського Союзу, де б не було багатомовності. Сьогодні багатомовність – це величезний ресурс. Але Орбан та його влада в цьому не зацікавлені", – наголосив голова угорської громади Києва та Київської області.
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Маємо відстоювати права
Угорська влада виховує, на думку Томпа, українських угорців в одномовності, щоб отримати дешеву робочу силу для своєї країни та електоральну силу виборців, які одностайно будуть голосувати за неї. Це їхня цинічна мета.
Водночас Україні потрібно відстоювати свої права в Європейській комісії, в Раді Європи, Венеційській комісії стосовно того, що на сьогодні Київ виконав більше, ніж міг щодо прав національних меншин.
"Прийнятий в нашій державі закон "Про національні меншини (спільноти) України" повністю відповідає всі європейським хартіям щодо захисту мов та культури національних меншин", – зазначив Тібор Томпа.
Що відомо про позицію Угорщини щодо питання мови та освіти угорців в Україні
- Єврокомісія 8 листопада представить звіт щодо проведення в Україні відповідних реформ для вступу нашої держави у Євросоюз. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що політичний консенсус стосовно можливості розпочати переговори про вступ України в ЄС вже є.
- Однак блокувати цей процес може Угорщина. Напередодні політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан зазначив, що Будапешт буде перешкоджати старту переговорів, поки не буде вирішено проблему мовного питання угорців, які проживають в Україні.
- Відповідно до закону, який нещодавно був прийнятий в Україні, навчання представників національних меншин, зокрема угорської, має відбуватися щонайменше на 70% українською мовою.
- В Угорщині вважають, що цей закон зробив "життя угорців в Україні нестерпним" та спричинить відставання у навчанні дітей, які виховуються в угорськомовних родинах в Україні.
- Банош Орбан наголосив, що "доки існує цей закон", Угорщина блокуватиме переговори про вступ України у Європейський Союз.