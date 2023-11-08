Брюссель допомагає в підготовці українських пілотів, а самі літаки планують постачати з 2025 року. Про це міністерка закордонних справ розповіла після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Президентство Бельгії в Раді ЄС: підтримуватимуть перші кроки у переговорах

Очільник МЗС України обговорив з Аджею Лябіб майбутнє головування Бельгії в Раді ЄС, яке розпочнеться з 1 січня 2024 року. Бельгійська міністерка запевнила, що вони підтримуватимуть перші етапи переговорів про вступ України до ЄС. Вона також наголосила, що сьогодні очікує на позитивний "сигнал" від Єврокомісії під час презентації річної оцінки країнам-кандидатам.

Наскільки нам відомо, Комісія дасть позитивний сигнал для України, і ми дійсно вражені прогресом, якого ви змогли досягти, поки у вашій країні йде війна. Звичайно, є ще деякі етапи, яких потрібно досягти, і як майбутня головуюча країна (в Раді ЄС – 24 канал) Бельгія буде підтримувати вашу країну на перших кроках у переговорному процесі,

– сказала міністерка закордонних справ Бельгії.

Заморожені російські активи: Україна хоче отримати не лише доходи від податків

Аджея Лябіб заявила, що Бельгія стала піонером у передачі податків із доходів від заморожених російських активів на підтримку України. Дмитро Кулеба зазначив, що Київ хотів би йти далі й разом із партнерами знайти законний спосіб використання саме заморожених активів Росії. Крім того, він закликав інші держави-члени ЄС піти за прикладом Бельгії.

"Нам потрібна ширша правова база, прийнята на рівні Європейського Союзу, щоб дозволити всім державам-членам, які володіють російськими суверенними активами, використовувати їх у юридично сумісний спосіб з метою відновлення України. Послання просте – Росія завдала шкоди й повинна заплатити", – сказав Кулеба.

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