Очільник МЗС Дмитро Кулеба 7 листопада зустрівся з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї та єврокомісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Рейндерс представив Кулебі бачення ЄС щодо можливої форми спеціального трибуналу для засудження злочину російської агресії проти України.

Європейський Союз довго працював над цим варіантом. (...) Ми домовилися провести додаткові дискусії, щоб юристи оцінили цю пропозицію з політичної та юридичної точки зору. Але це зрушення з мертвої точки,

– сказав Кулеба.

Крім того, вони обговорили створення загальноєвропейської правової рамки для використання заморожених російських активів в інтересах відновлення України.

Також Кулеба закликав включити "Росатом" до санкційного пакету. За його словами, європейські партнери роблять велику помилку, дозволяючи Росії заробляти на цьому гроші.

"Україна разом з компанією Westinghouse запропонувала рішення, яке руйнує монополію Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах ЄС, побудовані Росією та Радянським союзом", – зазначив він.

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