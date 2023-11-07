Такою думкою із 24 Каналом поділився кандидат політичних наук Іван Преображенський. Він припускає, що маніпуляції щодо смерті Путіна працюють в інтересах Кремля.

Дивіться також "Фаріон – геть!": у Львівській політехніці після слів викладачки з'явилися промовисті плакати

Чому "смерть Путіна" – фейк

Суть справи зі "смертю Путіна" полягає в тому, що насправді Росією так чи інакше керує "колективний Путін". Адже головна функція російського диктатора в системі російської влади – впливати на міжусобиці в країні завдяки консенсусності свого правління.

"Не має ніякого значення, чи помер Путін, чи ні. Важливо, що російські еліти навряд чи зможуть це приховувати, адже тоді вони одразу розпочнуть відкриту боротьбу за владу. Саме це було б найочевиднішим наслідком його смерті", – зазначив Преображенський.

Однак нічого подібного у Росії зараз не відбувається. Відповідно, вкиди про "смерть Путіна", найімовірніше, є цілеспрямованими спецопераціями.

Навіщо в Росії розкручують ці чутки

Цікаво, що автором фейку про смерть Путіна є, на перший погляд, “поважна” в російських колах людина. Валерій Соловей є відомим піарником, що викладав у Московському державному університеті й написав відомий підручник про медіаманіпуляції. Також він підтримував окупацію Кримського півострова.

Однак існують припущення, що він може бути пов’язаний із зовнішньою розвідкою Росії (СВР). Але не можна відкидати й того, що розпуск цих чуток – це передовсім робота на свою впізнаваність.

Іван Преображенський про те, як Кремль використовує чутки про смерть Путіна: дивіться відео

"Малоймовірно, що ця людина працює безпосередньо на Путіна. Разом із тим, повідомлення про смерть Путіна, імовірно, грають на руку Кремлю. Показово, що Дмітрій Пєсков вже декілька разів спростовував ці чутки, ніби даючи цим зрозуміти, що в Кремлі не проти працювати з цією темою", – зазначив політолог.

Можливо, в такий спосіб Путін намагається показати, що без нього Росії буде тільки гірше. В Росії гуляє приказка "Путін старий, але живий, і ще й вас переживе". І кожного разу після чуток про його проблеми зі здоров’ям її посил актуалізується Кремлем.

Зазвичай після запуску подібних ІПСО Путін в якийсь момент урочисто з’являється на людях. І нехай при цьому він виглядатиме немічно або дивно, у такий спосіб він нагадує своїм противникам, що він досі тримає владу.

До теми: також Преображенський вважає, що передвиборча кампанія Путіна складатиметься здебільшого з сигналів російським елітам. Найпромовистішим із таких сигналів стало нещодавнє вбивство Євгєнія Пріґожина.

Росія хитається, але обставини грають на її користь