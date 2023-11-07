Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук Іван Преображенський, зауваживши, що ще у 2020 році, а може й дещо раніше деякі представники режиму вже почали готуватися до Росії після Путіна. Інколи це були досить агресивні методи – аж до створення так званих "приватних армій".

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В Путіна унікальна функція в системі

Як наголосив Преображенський, люди готуються до подій, які будуть відбуватися після смерті Путіна. Зараз у нього є унікальна функція в системі.

Якщо пропаде "разводящий", який заспокоює конфлікти між кланами або часто провокує їх, щоб потім заспокоїти… У нього унікальна функція в системі. Він нікому не дає її зайняти. Так й ніхто не є достатньо готовим, щоб замінити його. Нитки часто тільки у нього в руках. Нитки вплину на окремі клани. Але як тільки Путін з цієї системи випадає, то одразу вона стане нестабільною,

– зауважив Преображенський.

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У такому випадку одразу одні клани намагатимуться затиснути інших. І хто саме тут переможе – зараз складно сказати, адже є надто багато факторів. У когось є більше впливу на армію, в інших – більше грошей; а хтось може мати більше інформації.

Вже зараз усе поступово розкачується під Путіним. Один з таких проявів – дивні бунти в Дагестані, які цілком міг організувати глава Чечні Рамзан Кадирова, щоб наростити вплив в регіоні.

Ситуація в Росії: коротко