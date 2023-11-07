Так, за добу статистику втрат ворога поповнили ще 890 російських військових. Окрім того, наші воїни знищили десятки одиниць техніки окупантів.

До речі Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Втрати агресора невпинно ростуть

Особового складу – близько 306 860 (+890),

танків – 5293 (+5),

бойових броньованих машин – 9974 (+16),

артилерійських систем – 7410 (+21),

РСЗВ – 869 (+2),

засобів ППО – 570 (+0),

літаків – 322 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),

крилатих ракет – 1556 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23),

спеціальної техніки – 1049 (+2).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ліквідовано екскомандира артилерійського полку Росії