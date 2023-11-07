Так, за добу статистику втрат ворога поповнили ще 890 російських військових. Окрім того, наші воїни знищили десятки одиниць техніки окупантів.
До речі Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів
Втрати агресора невпинно ростуть
- Особового складу – близько 306 860 (+890),
- танків – 5293 (+5),
- бойових броньованих машин – 9974 (+16),
- артилерійських систем – 7410 (+21),
- РСЗВ – 869 (+2),
- засобів ППО – 570 (+0),
- літаків – 322 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),
- крилатих ракет – 1556 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23),
- спеціальної техніки – 1049 (+2).
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ліквідовано екскомандира артилерійського полку Росії
- Росіяни вже поширюють у мережі некролог полковника Алєксєя Коблова. Зазначають, що цей окупант раніше був командиром 1065-го артилерійського полку Росії.
- Він брав участь у повномасштабній війні проти України. Отримав низку нагород. Втім, російські медальки його не захистили. Загарбника ліквідували.