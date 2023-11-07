Так, за добу статистику втрат ворога поповнили ще 890 російських військових. Окрім того, наші воїни знищили десятки одиниць техніки окупантів.

До речі Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Втрати агресора невпинно ростуть

  • Особового складу – близько 306 860 (+890),
  • танків – 5293 (+5),
  • бойових броньованих машин – 9974 (+16),
  • артилерійських систем – 7410 (+21),
  • РСЗВ – 869 (+2),
  • засобів ППО – 570 (+0),
  • літаків – 322 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),
  • крилатих ракет – 1556 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23),
  • спеціальної техніки – 1049 (+2).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ліквідовано екскомандира артилерійського полку Росії

  • Росіяни вже поширюють у мережі некролог полковника Алєксєя Коблова. Зазначають, що цей окупант раніше був командиром 1065-го артилерійського полку Росії.
  • Він брав участь у повномасштабній війні проти України. Отримав низку нагород. Втім, російські медальки його не захистили. Загарбника ліквідували.