За сутки статистику потерь врага пополнили еще 890 российских военных. Кроме того, наши воины уничтожили десятки единиц техники оккупантов.

Кстати говоря Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Потери агрессора постоянно растут

  • Личного состава – около 306 860 (+890),
  • танков – 5293 (+5),
  • боевых бронированных машин – 9974 (+16),
  • артиллерийских систем – 7410 (+21),
  • РСЗО – 869 (+2),
  • средств ПВО – 570 (+0),
  • самолетов – 322 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5557 (+3),
  • крылатых ракет – 1556 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23),
  • специальной техники – 1049 (+2).

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Ликвидирован экс-командир артиллерийского полка России

  • Россияне уже распространяют в сети некролог полковника Алексея Коблова. Отмечают, что этот оккупант ранее был командиром 1065-го артиллерийского полка России.
  • Он участвовал в полномасштабной войне против Украины. Получил ряд наград. Однако российские медальки его не защитили. Захватчика ликвидировали.