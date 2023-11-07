За сутки статистику потерь врага пополнили еще 890 российских военных. Кроме того, наши воины уничтожили десятки единиц техники оккупантов.

Кстати говоря Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Потери агрессора постоянно растут

Личного состава – около 306 860 (+890),

танков – 5293 (+5),

боевых бронированных машин – 9974 (+16),

артиллерийских систем – 7410 (+21),

РСЗО – 869 (+2),

средств ПВО – 570 (+0),

самолетов – 322 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5557 (+3),

крылатых ракет – 1556 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23),

специальной техники – 1049 (+2).

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Ликвидирован экс-командир артиллерийского полка России