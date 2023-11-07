За сутки статистику потерь врага пополнили еще 890 российских военных. Кроме того, наши воины уничтожили десятки единиц техники оккупантов.
Кстати говоря Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов
Потери агрессора постоянно растут
- Личного состава – около 306 860 (+890),
- танков – 5293 (+5),
- боевых бронированных машин – 9974 (+16),
- артиллерийских систем – 7410 (+21),
- РСЗО – 869 (+2),
- средств ПВО – 570 (+0),
- самолетов – 322 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5557 (+3),
- крылатых ракет – 1556 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23),
- специальной техники – 1049 (+2).
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
Ликвидирован экс-командир артиллерийского полка России
- Россияне уже распространяют в сети некролог полковника Алексея Коблова. Отмечают, что этот оккупант ранее был командиром 1065-го артиллерийского полка России.
- Он участвовал в полномасштабной войне против Украины. Получил ряд наград. Однако российские медальки его не защитили. Захватчика ликвидировали.