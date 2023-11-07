Его некролог россияне уже распространяют в сети. Об этом пишет 24 Канал.

К слову Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Ликвидирован экс-командир российского артиллерийского полка

Этот оккупант с 2011 по 2016 год был командиром костромского 1065-го гвардейского артиллерийского полка 98 и воздушной десантной дивизии. Полковник Коблов принимал участие в так называемой "еСВеО", а на самом деле полномасштабной войне против Украины.

Кроме того, участвовал в, как любят говорить оккупанты, "миротворческих" задачах на территории оккупированной Россией Абхазии. Кстати, захватчика неоднократно награждали. Впрочем, это ему не помогло. Враг был ликвидирован.

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В Украине ликвидировали экс-командира российского артиллерийского полка / Скриншот из телеграма Стерненко

Обратите внимание! По состоянию на утро 7 ноября украинские защитники уже ликвидировали более 306 тысяч российских захватчиков. Кроме того, агрессор потерял более 42 тысяч единиц техники и вооружения.