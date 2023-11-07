Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Володимир Зеленський запрошував Віктора Орбана до України, і це запрошення залишається відкритим. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Що відповів Кулеба

Голова української дипломатії зауважив, що Будапешт не вперше запрошує представників Києва.

Що стосується угорського запрошення для української делегації, то це вже не вперше ця фраза лунає. Я думаю, що вона переросла з технічного діалогу у політичне питання,

– сказав міністр.

Кулеба заявив, що нещодавно українська делегація вже була в Угорщині. Там відбулися переговори на рівні заступника міністра освіти України та інших представників органів влади, а також їхніх угорських колег. За його словами, ці посадовці обговорювали стан справ у питанні освіти національних меншин.



Голова МЗС України Дмитро Кулеба у Брюсселі / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Що цьому передувало

Нещодавно голова угорського уряду заявив, що Будапешт готовий розблокувати військову допомогу для України на суму у 500 мільйонів євро та укласти з Києвом відповідну угоду. Орбан не надав деталей, а замість цього запросив українську делегацію до Угорщини.

Що кажуть експерти про цю пропозицію