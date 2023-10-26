Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що одіозний угорський політик виступає черговим "миротворцем". Він додав, що така послідовна політика поширення проросійських наративів в Євросоюзі дуже вигідна для Росії.
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"Те, що Орбан пропонує, аби приїхали з України в Будапешт домовлятися про виділення фінансової допомоги – це чистої води маніпуляція. Ми не повинні з ним ні про що домовлятися", – мовив Клочок.
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Словесна маніпуляція
Зараз Угорщина банально блокує рішення про виділення 500 мільйонів євро військової допомоги від ЄС виключно з політичних мотивів, які не мають навіть фінансової зацікавленості для Орбана.
Якщо послухати самих угорців чи тих, хто обізнані в угорській політиці, то вони говорять, що Орбан поставив хрест на фінансовій допомозі в сумі 13 мільярдів євро, яку мала б отримати Угорщина цього року.
Все, про ці гроші можна забути. Орбан не збирається за них боротися. У нього абсолютно очевидні політичні мотиви,
– додав політичний експерт.
Те, що Орбан говорить, що в Угорщини з Росією є спільний сусід це також словесна маніпуляція. Як зауважив Клочок, політика Угорщини абсолютно очевидно націлена на підтримку російської агресії.
Проте Орбан – це не вся Угорщина, а лише певна частина населення, яка дає йому можливість ще триматися при владі. Втім, антиорбанівські настрої в країні зростають. Днями в Будапешті зібралося чимало противників Орбана,
– зазначив політичний експерт.
Водночас Верховний представник ЄС Жозеп Боррель апелює до угорців, чи потрібна їм влада, яка готова з'єднати країну з диктаторським режимом Владіміра Путіна. На думку Клочка, нинішня риторика, яка лунає з вуст Орбана лише прискорить його відхід у політичне минули.
Політика Орбана щодо Росії
- Прем'єр Угорщини Орбан продовжує підтримувати зв'язок з президентом ворожої країни Владіміром Путіним нібито заради миру в Україні. На думку угорського політика, інших варіантів досягнення миру не існує.
- До речі, 17 жовтня Орбан особисто зустрівся з Путіним в Китаї. Вони обговорювали співпрацю двох країн. Після зустрічі з російським президентом Орбан цинічно заявив, що "ніколи не хотів протистояти Росії", а навпаки, прагнув "налагодити й розширити контакти".
- Зазначимо, що Орбан називав війну Росії проти України "воєнною операцією". Однак така заява розгнівала депутата угорського парламенту.