Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що одіозний угорський політик виступає черговим "миротворцем". Він додав, що така послідовна політика поширення проросійських наративів в Євросоюзі дуже вигідна для Росії.

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"Те, що Орбан пропонує, аби приїхали з України в Будапешт домовлятися про виділення фінансової допомоги – це чистої води маніпуляція. Ми не повинні з ним ні про що домовлятися", – мовив Клочок.

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Словесна маніпуляція

Зараз Угорщина банально блокує рішення про виділення 500 мільйонів євро військової допомоги від ЄС виключно з політичних мотивів, які не мають навіть фінансової зацікавленості для Орбана.

Зверніть увагу! Наприкінці серпня Угорщина вкотре заблокувала надання фінансової допомоги Україні через ситуацію з ОТР Bank.

Якщо послухати самих угорців чи тих, хто обізнані в угорській політиці, то вони говорять, що Орбан поставив хрест на фінансовій допомозі в сумі 13 мільярдів євро, яку мала б отримати Угорщина цього року.

Все, про ці гроші можна забути. Орбан не збирається за них боротися. У нього абсолютно очевидні політичні мотиви,

– додав політичний експерт.

Те, що Орбан говорить, що в Угорщини з Росією є спільний сусід це також словесна маніпуляція. Як зауважив Клочок, політика Угорщини абсолютно очевидно націлена на підтримку російської агресії.

Проте Орбан – це не вся Угорщина, а лише певна частина населення, яка дає йому можливість ще триматися при владі. Втім, антиорбанівські настрої в країні зростають. Днями в Будапешті зібралося чимало противників Орбана,

– зазначив політичний експерт.

Водночас Верховний представник ЄС Жозеп Боррель апелює до угорців, чи потрібна їм влада, яка готова з'єднати країну з диктаторським режимом Владіміра Путіна. На думку Клочка, нинішня риторика, яка лунає з вуст Орбана лише прискорить його відхід у політичне минули.

Важливо! Днями Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом Європейського Союзу.

Політика Орбана щодо Росії