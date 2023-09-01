Це сума, яку мали б спрямувати на зброю для України. Але під час неформальної зустрічі в Толедо глави МЗС ЄС дійти згоди щодо восьмого траншу не змогли, передає 24 Канал. Мовиться про 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

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Україну підтримуватимуть, скільки треба

Попри це, про відсутність домовленостей у четвер 31 серпня повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, під час зустрічі обговорювали його пропозицію. Вона передбачає виділення з Європейського фонду миру 20 мільярдів євро на наступні чотири роки. Цю суму мають спрямувати на фінансування військової допомоги.

Боррель додав, що глави МЗС ЄС демонстрували свою рішучість у продовженні підтримки України, надаючи їй військову допомогу. Причому робити це настільки довго, наскільки знадобиться нашій державі. Водночас він висловив сподівання, що його пропозицію підтримають до кінця 2023 року.

Тим часом він шкодує, що досі заблокований восьмий транш, розмір якого – 500 мільйонів євро. Проти виділення цієї суми, як передбачувано, став він.

Я сподіваюсь, ми будемо у змозі розблокувати його у наступні тижні. Але це проблема, яку все ще потрібно вирішити,

– зазначив Боррель.

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