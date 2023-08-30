Список оприлюднили на сайті німецького уряду, передає 24 Канал. Більшість техніки виробляють у Німеччині.

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Що відомо про допомогу

"Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять як від Федеральних збройних сил, так і від промислових підприємств, що фінансуються з фондів Федерального уряду з розбудови безпекового потенціалу", – зазначили в уряді ФРН.

У пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:

10 танків Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 розвідувальних БПЛА Vector;

чотири транспортери танків HX81 і чотири напівпричепи до них;

понад 13 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї;

польовий шпиталь.

Журналісти зазначили, що це друга партія обіцяних Leopard 1A5, які передає Україні німецька сторона спільно із Данією. Загалом очікується 178 таких машин, проте уряд Німеччини погоджує продаж Києву додаткових танків першої моделі.

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Особливості зброї

БПЛА Vector – це легкий розвідувальний безпілотник виробництва німецької компанії Quantum-Systems. Він має змінний модуль, що дозволяє вести спостереження в оптичному та інфрачервоному діапазоні. Також є стабілізація та вбудований штучний інтелект – це дозволяє автоматично відстежувати об'єкти. Він може летіти 180 хвилин на 180 кілометрів, витримує від -20 до +45 градусів.

Радар TRML-4D – це мобільний радар спостереження за повітряним простором Telefunken. Його теж виробляють у Німеччині. 4D – це остання модель, яка постачається з твердотільною антеною із активною фазованою антенною решіткою, яка не висувається і обертається. Радіус дії радара – 250 кілометрів. Радар може виявляти важкодоступні повітряні цілі – наприклад, завислий у повітрі гелікоптер або маловисотні крилаті ракети. Станція обладнана бортовим генератором електроенергії.

Транспортер танків HX81 – це важкий тягач для швидкого перевезення важкої бронетехніки, зокрема і танків Leopard 2. Він має чотиримісну кабіну, яка може бути броньованою.

Допомога Україні триває

30 серпня у Толедо відбувається неформальне засідання Ради міністрів оборони ЄС. На ньому говорять про продовження військової підтримки України та зміцнення оборонної промисловості ЄС.