Про це заявив високопоставлений представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів оборони в Іспанії, передає кореспондентка 24 Каналу.

До теми Тренування українських військових і боєприпаси: про що домовляються міністри оборони ЄС

Спеціальний фонд військової допомоги

Верховний дипломат Євросоюзу поділився, що під час міністерського засідання до європейських колег доєднався міністр оборони України Олексій Резніков. Він представив оновлену інформацію щодо ситуації на передовій та продовження українського контрнаступу.

Боррель заявив, Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії й саме тому Україна потребує довгострокової та стійкої військової підтримки. Зокрема, дипломат запропонував створити окремий фонд для України.

Я пропоную створити фонд допомоги Україні на період з 2024 по 2027 рік, щоб забезпечити сталість нашої військової підтримки. Цей фонд, що буде вбудований в Європейський фонд миру, має стати ключовим елементом нашого довгострокового внеску в безпеку України. Ми плануємо виділити бюджет близько 5 мільярдів євро щороку для цього фонду,

– сказав Боррель.

У четвер, 31 серпня, це питання обговорять міністри закордонних справ під час неформальної зустрічі у Толедо. Верховний представник Єврокомісії сподівається, що держави-члени ЄС досягнуть домовленості до кінця року.

Євросоюз продовжить тренувати українських військових

Високий представник ЄС із закордонних справ повідомив, що тренувальна місія Євросоюзу вже підготувала 25 000 українських солдатів. До кінця жовтня це число збільшиться до 30 тисяч. Очікується, що до кінця цього року пройти тренування зможуть 40 тисяч військових. В ЄС розглядають можливість долучитися до навчання українських пілотів.

"Ми вітаємо рішення Нідерландів і Данії надати Україні літаки F16. Ми вивчимо можливість того, як ми можемо інтегрувати ці модулі підготовки пілотів F16 в нашу місію.Наша місія також повинна мати можливість зробити свій внесок у підготовку пілотів для цих літаків", – сказав Боррель під час пресконференції.

ЄС уклав контракти на закупівлю боєприпасів

Жозеп Боррель підкреслив, що рішення ЄС про забезпечення виробництва та постачання боєприпасів є важливим кроком у підтримці України.

Європейська оборонна промисловість веде переговори щодо закупівлі боєприпасів калібру 155 міліметрів. Рамкові контракти вже підписані, та зараз країни-члени ЄС мають визначити конкретні замовлення, що додасть імпульс розвитку оборонної індустрії,

– сказав дипломат.

Зазначимо, ця ініціатива гратиме роль у підсиленні оборонної здатності України та держав-членів ЄС.

Боррель про вихід Росії із зернової угоди

Верховний дипломат ЄС Боррель також заявив, що рішення Путіна вийти із зернової угоди матиме негативні наслідки для всіх країн.

"Це стало дуже поганою новиною. Вона матиме дестабілізаційний вплив на весь світ і, на жаль, торкнеться і нас. Ми повинні продовжувати забезпечувати засоби та шляхи для експорту українського продовольства з країни та виходу на міжнародні ринки" – сказав представник Єврокомісії.