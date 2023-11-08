Брюссель помогает в подготовке украинских пилотов, а сами самолеты планируют поставлять с 2025 года. Об этом министр иностранных дел рассказала после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе, передает корреспондент 24 Канала.

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Президентство Бельгии в Совете ЕС: будут поддерживать первые шаги в переговорах

Глава МИД Украины обсудил с Аджей Лябиб будущее председательство Бельгии в Совете ЕС, которое начнется с 1 января 2024 года. Бельгийская министр заверила, что они будут поддерживать первые этапы переговоров о вступлении Украины в ЕС. Она также подчеркнула, что сегодня ожидает положительного "сигнала" от Еврокомиссии во время презентации годовой оценки странам-кандидатам.

Насколько нам известно, Комиссия даст положительный сигнал для Украины, и мы действительно удивлены прогрессом, которого вы смогли достичь, пока в вашей стране идет война. Конечно, есть еще некоторые этапы, которые нужно достичь, и как будущая председательствующая страна (в Совете ЕС – 24 канал) Бельгия будет поддерживать вашу страну на первых шагах в переговорном процессе,

– сказала министр иностранных дел Бельгии.

Замороженные российские активы: Украина хочет получить не только доходы от налогов

Аджа Лябиб заявила, что Бельгия стала пионером в передаче налогов с доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины. Дмитрий Кулеба отметил, что Киев хотел бы идти дальше и вместе с партнерами найти законный способ использования замороженных активов России. Кроме того, он призвал другие государства-члены ЕС последовать примеру Бельгии.

"Нам нужна более широкая правовая база, принятая на уровне Европейского Союза, чтобы позволить всем государствам-членам, которые владеют российскими суверенными активами, использовать их юридически совместимым способом с целью восстановления Украины. Послание простое – Россия нанесла ущерб и должна заплатить", – сказал Кулеба.

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