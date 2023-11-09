Украина планирует завершить выполнение всех рекомендации Еврокомиссии уже к декабрю. Само же начало переговоров, по ожиданиям, начнется уже в этом году.

Смотрите также "Новый Израиль"? Отменят ли в Украине призыв, что такое рекрутинг и зачем его вводят

Новая процедура для Украины

Еврокомиссия предлагает провести процедуру вступления Украины в ЕС по новой процедуре. Она предусматривает подготовку технических вопросов переговоров о вступлении параллельно с политическими – то есть, вероятно, уже в декабре. Раньше это происходило пошагово.

После политического решения межправительственная конференция государств-членов ЕС принимала обязательный технический документ под названием "переговорные рамки". Поэтому, например, для Албания и Северная ожидали утверждения "рамок" более двух лет с момента принятия политического решения. Кроме того, еще год шла проверка совместимости с правом Евросоюза.

Комиссия готова начать подготовительную работу, в частности, аналитическую проверку на соответствие украинского законодательства acquis (скрининг) и подготовку рамки переговоров,

– говорится в документе.

Однако, прежде всего, Украина должна получить согласие от всех стран-членов ЕС на саммите в декабре.

Процесс переговоров начнется в скором времени

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что планирует начать процесс переговоров по вступлению в Евросоюз до начала 2024 года.

Для нас очень важно и мы этого добьемся – начать процесс переговоров в начале следующего года,

– подчеркнул он.

Жовква рассказал, что Венгрия не помешает вступлению Украины в ЕС. Буквально с завтрашнего дня президент Европейского Совета Шарль Мишель, и лидеры союзников в ЕС будут говорить с премьером Венгрии Виктором Орбаном именно по украинскому вопросу.

Игорь Жовква уверен, что Украине удастся выполнить все критерии для начала переговоров уже к середине декабря 2023 года.

Украина и Европейский союз