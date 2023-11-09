Це рішення ще має бути затверджене Європейською радою, але сам факт рекомендації Єврокомісії робить такі перемовини політичною реальністю.

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Чому сусідні країни такі важливі при вступі у ЄС

Багатьом здавалося, що європейська інтеграція України – це теоретичне питання, яке займатиме багато десятиріч, а сучасні українці ніколи не отримають паспорти Євросоюзу. Тепер євроінтеграція стала реальністю. Зараз потрібно робити все можливе, щоб прискорити темп євроінтеграції. Адже це справа не одного місяця та не одного року.

Якщо уважно подивитися на перелік країн, які мають статус кандидатів до членства в ЄС, то побачимо, яким непростим є сам переговорний процес і як часто він залежить від політичних умов та стосунків з сусідами, які вже увійшли до ЄС.

Скажімо, Туреччина є кандидатом до ЄС вже багато десятиліть. Зараз Єврокомісія тільки підкреслила, що є зауваження до законодавчо-правової бази, з якою Туреччина підходить до євроінтеграції. Але ніде правди діти – нинішньому керівництву цієї країни євроінтеграція не дуже і потрібна.

А от у керівництва та суспільства Північної Македонії, яка є кандидатом у члени ЄС з 2005 року, навпаки така потреба є. Північна Македонія вже навіть є членом НАТО. Багато років ця країна очікувала початку перемовин, бо їх блокувала сусідня Греція, якій не подобалася назва країни. Коли Македонія врешті стала Північною Македонією, а грецьке незадоволення було вирішене, у справу втрутилася сусідня Болгарія. Вона має претензії до історичної політики північномакедонського уряду і до ситуації з болгарською національною меншиною у країні.

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На цьому тлі нам потрібно зробити все можливе, щоб не опинитися в такій самій ситуації. Тим більше, що з сусідньої Угорщини вже лунають попередження про те, що вона не погодиться з початком перемовин з Україною. Мовляв, спершу треба вирішити питання з навчанням українських угорців рідною мовою так, як це бачать не у Києві, а у Будапешті.

Тепер подбати потрібно не тільки про ті стосунки, які є на переговорному треку між Україною та Єврокомісією, але й про двосторонні стосунки з сусідами-членами ЄС, щоб запобігти всім несподіванкам, які можуть загальмувати процес перемовин.

Україні потрібно зберегти власні економічні інтереси

До самого процесу перемовин потрібно ставитися реалістично. Якщо керуватися ідеєю про те, щоб закінчити його якнайшвидше, то це може призвести до серйозних економічних втрат у майбутньому. Тут потрібно не стільки зберегти темпи, скільки захистити інтереси.

Хай Україна стане членом ЄС на рік чи два пізніше ніж могла б бути за умови, якби ми погоджувалися з усіма пропозиціями наших європейських партнерів. Нам краще зберегти власні економічні інтереси та власну важливу роль у ЄС.

Зусилля Путіна виявилися марними

Процес євроінтеграції України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан може відбуватися ще на тлі реформи самого Євросоюзу. Зараз провідні країни ЄС говорять, що у разі такого карколомного розширення ЄС буде зовсім іншим, можна сказати – новою організацією. Досягти згоди з усіх принципових питань, які сьогодні розділяють європейців, буде набагато важче.

Завжди залишається питання до якого Європейського Союзу може вступити Україна. Чи буде там збережений принцип консенсусу, який сьогодні дозволяє одній-єдиній державі, як от Угорщині, блокувати санкції проти Росії. Чи він буде замінений узгодженістю позицій країн членів ЄС так, щоб з одного боку позиція кожної країни була надійно захищеною, а з іншого – щоб меншість країн не могли заблокувати рішення більшості й стати на заваді загальних європейських інтересів.

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Ми не можемо знати, чи відбудуться ці зміни у ЄС, однак інтеграція такої великої країни як Україна також стане важливим поштовхом до реформації ЄС.

Початок цих перемовин – це ще й сигнал до Росії. Він означає, що ніхто на Заході не планує відмовлятися від підтримки України, що Україну бачать таким самим рівноправним учасником цивілізованого світу та його інтеграційних структур як Польщу, Фінляндію чи Німеччину. Погляд росіян на Україну, як на неіснуючу державу, нікого більше не цікавить.

Чи можна проводити перемовини під час війни? Звичайно, що так. Питання вступу до ЄС може бути вирішене саме тоді, коли війна вже дійде до свого фіналу, а питання міжнародного статусу українських кордонів остаточно узгодять. Найважливіше, що ці перемовини можуть зупинити війну ще й тому, що це сигнал – ніхто не віддасть Україну Росії. То ж зусилля Владіміра Путіна виявилися марними й навпаки прискорили євроінтеграцію України.