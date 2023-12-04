Патрульную лодку SAFE Boats International от США для украинских морских спецназовцев заблокировали на границе польские перевозчики. В ГПСУ рассказали, что знают об этом инциденте.

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Что сказали в Госпогранслужбе

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что дополнительной информацией о блокировании лодки на польско-украинской границе он не владеет. Чиновник напомнил, что участники акции обещали не мешать движению гуманитарных грузов, других важных грузов для Украины, горючего, скоропортящихся вещей.

Впрочем, заявил спикер, он не может дать оценку, держат ли забастовщики свое слово и обеспечивают возможность проезда всех этих категорий товаров, перевозимых грузовиками.

Поляки блокируют лодку от США

Ранее аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Павел Кравчук рассказал, что польские митингующие не пропустили в Украину патрульную лодку от США, которую перевозили грузовиком. Эта лодка является частью помощи Украины от американского правительства. Впрочем, перевозчики в это не поверили. Они заявили, что та – " дорогая яхта", которую оформили как гуманитарку. Судно не просто задержали, но отправили в конец очереди.

Непростая ситуация на границе Украины и Польши