Об этом в своем фейсбуке рассказал аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Павел Кравчук. Речь идет о патрульной лодке SAFE Boats International, которую с помощью грузовика везли в Украину.

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Протестующие назвали лодку "дорогой яхтой"

Аналитик обратил внимание на заявление блокировщиков, представляющих антиукраинскую партию "Конфедерация". По их словам, грузовик с судном SAFE Boats не только задержали, но и отправили в конец очереди. А все потому, что, по их мнению, это "дорогая яхта", которую оформили как гуманитарку.

Кравчук заметил, что получил ответ от SAFE Boats International. В компании отметили, что Украине предоставили 8-метровые патрульные лодки типа "Кабина с возможностью обхода" (Walk Around Cabin). И что это часть программы помощи от американского правительства.

Следует понимать, что соответствующие суда предназначены для использования в качестве правительственных патрульных судов. Вместо этого они отнюдь не предназначены для использования в качестве частных яхт.



Протестующие назвали патрульную лодку "дорогой яхтой" / Фото Tomasz Buczek

Собственно, на фото можно увидеть что-то напоминающее катер. И на нем был чехол с логотипом SAFE Boats International. Именно это толкнуло на мысль, что речь идет о судне этой компании. Что сам производитель подтвердил, заявив, что соответствующие катера должны предоставить Украине.

Как заметил "Милитарный", соответствующая компания лодки гражданского назначения не производит. А все потому, что сфера ее деятельности – обеспечение потребностей спасателей, полицейских, военных и пограничников.

Обратим внимание, что с 1 часа ночи 4 декабря для грузовиков заработает КПП "Угринов – Долгобычев". Это один из пунктов совместного украино-польского плана, касающийся деблокады границы. Через этот пункт пропуска смогут выезжать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонны (кроме пустых неочищенных цистерн).