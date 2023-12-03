Про це у своєму фейсбуці розповів аналітик громадської організації "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук. Мовиться про патрульний човен SAFE Boats International, який з допомогою вантажівки везли до України.

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Протестувальники назвали човен "дорогою яхтою"

Аналітик звернув увагу на заяву блокувальників, які представляють антиукраїнську партію "Конфедерація". За їхніми словами, вантажівку з судном SAFE Boats не лише затримали, а й відправили у кінець черги. А все тому, що, на їхню думку, це "дорога яхта", яку оформили як гуманітарку.

Кравчук зауважив, що отримав відповідь від SAFE Boats International. У компанії зазначили, що Україні надали 8-метрові патрульні човни типу "Кабіна з можливістю обходу" (Walk Around Cabin). І що це частина програми допомоги від американського уряду.

Слід розуміти, що відповідні судна призначені для використання як урядові патрульні судна. Натомість вони аж ніяк не призначені для використання як приватні яхти.



Протестувальники назвали патрульний човен "дорогою яхтою" / Фото Tomasz Buczek

Власне, на світлині можна побачити щось, що нагадує катер. І на ньому був чохол з логотипом SAFE Boats International. Саме це штовхнуло на думку, що йдеться про судно цієї компанії. Що сам виробник підтвердив, заявивши, що відповідні катери мають надати Україні.

Як зауважив "Мілітарний", відповідна компанія човни цивільного призначення не виробляє. А все тому, що сфера її діяльності – забезпечення потреб рятувальників, поліцейських, військових, а також прикордонників.

Звернімо увагу, що з 1 години ночі 4 грудня для вантажівок запрацює КПП "Угринів – Долгобичув". Це один із пунктів спільного українсько-польського плану, що стосується деблокади кордону. Через цей пункт пропуску зможуть виїжджати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни (крім порожніх неочищених цистерн).