Хотя Варшава заявляет, что не поддерживает блокаду границы, она продолжается. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире телемарафона объяснил, почему так происходит. 24 Канал.

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Может ли Варшава деблокировать границу

Ключевой мессендж, который несет польское правительство – это то, что разрешение на блокировку границы дали местные власти. И у правительства фактически нет возможности вмешаться в ее деятельность и физически разблокировать границу. Впрочем, считает Деркач, это не совсем так.

Хотя разрешение действительно выдают местные власти, и так же могут его отменить, на КПП стоят работники польской полиции. А это уже фактически представители правительства Польши, которые тоже регулируют движение, не пропускают транспортные средства, фиксируют нарушения о том, чтобы не проезжала гуманитарная помощь, опасные грузы. Все эти случаи нарушений являются достаточным основанием для отмены протестов, отмечает замминистра.

У полиции достаточно фактов, чтобы проверить эту информацию. Впрочем, она пытается вести себя нейтрально и не вмешиваться в ситуацию. Поэтому они также не пропускают грузы и переправляют движение, объясняет чиновник.

На границе Украины и Польши открыли новый КПП для грузовиков

Согласно совместному украинско-польскому плану по разблокированию границы, 4 декабря для грузовиков из Украины заработает пункт пропуска "Угринов – Долгобычев".

Через него будут пускать пустые грузовики массой более 7,5 тонн.

Какая ситуация на границе

Польские перевозчики продолжают блокировать четыре КПП: "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Гребенное", "Шегини – Медика".

По состоянию на 3 декабря в очередях в сторону Украины находятся более 2500 грузовых транспортных средств.