Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сиярто на слушаниях в венгерском парламенте. Вместе с тем он не стал раскрывать темы, которые планировали обсудить Порошенко и Орбан.
Важно Россия хотела использовать встречу Орбана и Порошенко для ИПСО: СБУ объяснила скандал на границе
Порошенко инициировал встречу с Орбаном
По словам Сиярто, экс-президент Украины Порошенко сам инициировал встречу с Орбаном. Венгерский министр подчеркнул, что премьер-министр "с удовольствием ведет переговоры с кем-либо, в том числе с бывшими лидерами иностранных государств".
Да, экс-президент Порошенко инициировал эту встречу. Поэтому если он рассматривал возможность такой консультации, мы не хотели этому препятствовать,
– заявил Сиярто.
Вместе с тем он не стал комментировать, почему сорвалась встреча, и посоветовал "спросить об этом у украинцев". Кроме того, Сиярто также не стал вдаваться в подробности, которые планировали обсудить Порошенко и Орбан.
"Не будем вдаваться в такую научную фантастику", – отметил венгерский министр.
Порошенко пытался уехать за границу
- Утром 1 декабря Петр Порошенко пытался уехать за границу, однако пограничники его не выпустили. Экс-президент утверждал, что располагает распоряжением, подписанным председателем Верховной Рады. Согласно документам, у Порошенко были запланированные встречи в Польше и США. Впрочем, пограничники заявили, что получили информацию о том, что командировка Порошенко отменена.
- В СБУ объяснили, что командировку Порошенко отменили по их обращению. По словам спецназовцев, встречу Порошенко и Орбана Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины.
- В Венгрии отреагировали на то, что Порошенко не выпустили за границу и подчеркнули, что "не желают участвовать во внутриполитической борьбе" Украины. Более того, там назвали это "политической чисткой", которая якобы указывает, что "Украина еще не готова к членству в ЕС".