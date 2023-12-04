Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сиярто на слушаниях в венгерском парламенте. Вместе с тем он не стал раскрывать темы, которые планировали обсудить Порошенко и Орбан.

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Порошенко инициировал встречу с Орбаном

По словам Сиярто, экс-президент Украины Порошенко сам инициировал встречу с Орбаном. Венгерский министр подчеркнул, что премьер-министр "с удовольствием ведет переговоры с кем-либо, в том числе с бывшими лидерами иностранных государств".

Да, экс-президент Порошенко инициировал эту встречу. Поэтому если он рассматривал возможность такой консультации, мы не хотели этому препятствовать,

– заявил Сиярто.

Вместе с тем он не стал комментировать, почему сорвалась встреча, и посоветовал "спросить об этом у украинцев". Кроме того, Сиярто также не стал вдаваться в подробности, которые планировали обсудить Порошенко и Орбан.

"Не будем вдаваться в такую научную фантастику", – отметил венгерский министр.

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