Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто на слуханнях в угорському парламенті. Разом з тим, він не став розкривати теми, які планували обговорити Порошенко й Орбан.

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Порошенко ініціював зустріч з Орбаном

За словами Сіярто, експрезидент України Порошенко сам ініціював зустріч з Орбаном. Угорський міністр наголосив, що прем'єр-міністр "із задоволенням веде переговори з будь-ким, у тому числі з колишніми лідерами іноземних держав".

Так, експрезидент Порошенко ініціював цю зустріч. Тому якщо він розглядав можливість такої консультації, ми не хотіли цьому перешкоджати,

– заявив Сіярто.

Разом з тим, він не став коментувати, чому зірвалася зустріч, й порадив "запитати про це в українців". Крім того, Сіярто також не став вдаватися у подробиці, які теми планували обговорити Порошенко та Орбан.

"Не вдаваймось в таку наукову фантастику", – зазначив угорський міністр.

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