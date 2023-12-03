Представитель венгерского правительства Золтан Ковач упомянул также о членстве Украины в Евросоюзе. Следует заметить, что говорится о случае, когда пятого президента Петра Порошенко не выпустили из страны.

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Что заявили в Венгрии

Венгрия не желает участвовать во внутриполитической борьбе президента Зеленского. Такие новости, как это (заявление СБУ – 24 Канал), и эти "политические чистки" являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в ЕС,

– заявила венгерская сторона.

Следует заметить, что Служба безопасности Украины объясняла причину, почему Госпогранслужба не выпустила Петра Порошенко из Украины. В частности, там заверили, что:

перед визитом Порошенко за границу получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины;

цель врага – снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри;

Россия планировала направить ИПСО, чтобы изменить настроения в странах-партнерах антироссийской коалиции и побуждать представителей украинского политикума провозглашать нарративы о необходимости переговоров с Россией на условиях замораживания войны.

По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с России,

– заявили в СБУ.

Именно поэтому СБУ обратилась в Офис Президента, Кабмин и Верховную Раду с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.

Что этому предшествовало