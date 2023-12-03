Так, контрольно-пропускной пункт "Угринов – Долгобычев" открыли для проезда пустых грузовиков и согласовали еще два решения. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона утром 3 декабря, какова ситуация на границе, пишет 24 Канал.
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Что происходит на украинско-польской границе
Андрей Демченко рассказал, что продолжается работа по разблокированию движения, однако блокировка продолжается. Протестующие блокируют возможность движения для грузовиков по 4 направлениям. В частности, говорится о:
- "Ягодин – Дорогуск";
- "Краковец – Корчёва";
- "Рава-Русская – Хребенное";
- с 23 ноября – "Шегини – Медика".
По состоянию на утро сегодня (говорится о 3 декабря) по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очередях в сторону Украины находится более 2500 грузовых транспортных средств,
– заявил спикер Госпогранслужбы.
По словам Андрея Демченко, говорится о:
- 850 – это больше всего и они находятся напротив пункта пропуска Рава-Русская;
- по 600 – Краковец и Шегини;
- еще 450 – это в направлении Ягодин.
Спикер Государственной пограничной службы заверил, что в сутки определенное количество грузовиков пересекает границу. Конечно же, говорится не о том количестве, которое было до 6 ноября, то есть до блокировки движения грузовиков. Например, на пункте пропуска Ягодин раньше 1200 – 1300 грузовиков в сутки пересекали границу в обоих направлениях, а за прошедшие сутки – только 100. Правда, более интенсивное движение в направлении пункта пропуска Краковец – там более 300 автомобилей в сутки пересекли границу.
"Чем руководствуются участники этой акции по всем направлениям, достаточно сложно объемно проанализировать, чтобы дать четкий ответ. Они блокируют, пропускают ли они, хотят ли они ограничить", – отметил Демченко.
Он добавил, что польские протестующие не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на въезд, ни на выезд. Правда, когда одновременно на границу прибывает несколько автобусов, то оформление документов пассажиров занимает время.
Последние новости о блокировании границы польскими перевозчиками
- 1 декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассказали, что вместе с Министерством инфраструктуры Польши на встрече в Варшаве наработали три пути для разрешения конфликта на границе.
- В частности, решили открыть пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" для проезда пустых грузовиков, создать в системе "Ечерга" отдельные ремни для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Краковец – Корчёва", запустить на месяц пилотный проект с регистрацией в "Еочереди" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице".
- Кстати, польские перевозчики с начала ноября блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют вернуть разрешения на коммерческие перевозки для Украины и озвучивают ряд других требований. В Ассоциации "Укравтопрома" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины отметили, что причиной стачек является чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.