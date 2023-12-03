Так, контрольно-пропускной пункт "Угринов – Долгобычев" открыли для проезда пустых грузовиков и согласовали еще два решения. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона утром 3 декабря, какова ситуация на границе, пишет 24 Канал.

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Что происходит на украинско-польской границе

Андрей Демченко рассказал, что продолжается работа по разблокированию движения, однако блокировка продолжается. Протестующие блокируют возможность движения для грузовиков по 4 направлениям. В частности, говорится о:

"Ягодин – Дорогуск";

"Краковец – Корчёва";

"Рава-Русская – Хребенное";

с 23 ноября – "Шегини – Медика".

По состоянию на утро сегодня (говорится о 3 декабря) по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очередях в сторону Украины находится более 2500 грузовых транспортных средств,

– заявил спикер Госпогранслужбы.

По словам Андрея Демченко, говорится о:

850 – это больше всего и они находятся напротив пункта пропуска Рава-Русская;

по 600 – Краковец и Шегини;

еще 450 – это в направлении Ягодин.

Спикер Государственной пограничной службы заверил, что в сутки определенное количество грузовиков пересекает границу. Конечно же, говорится не о том количестве, которое было до 6 ноября, то есть до блокировки движения грузовиков. Например, на пункте пропуска Ягодин раньше 1200 – 1300 грузовиков в сутки пересекали границу в обоих направлениях, а за прошедшие сутки – только 100. Правда, более интенсивное движение в направлении пункта пропуска Краковец – там более 300 автомобилей в сутки пересекли границу.

"Чем руководствуются участники этой акции по всем направлениям, достаточно сложно объемно проанализировать, чтобы дать четкий ответ. Они блокируют, пропускают ли они, хотят ли они ограничить", – отметил Демченко.

Он добавил, что польские протестующие не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на въезд, ни на выезд. Правда, когда одновременно на границу прибывает несколько автобусов, то оформление документов пассажиров занимает время.

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