Об этом он рассказал "офф зе рекорд", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Чиновник ЕС назвал приблизительные сроки разблокирования границы
Собеседник говорит, что Евросоюз должен обеспечивать выполнение всех соглашений государствами – членами ЕС. В противном случае органы ЕС должны оказывать давление на государства-члены и обращаться в суд.
Это процесс, который рассчитан на обычный период и занимает определенное время. Он работает очень хорошо,
– сказал высокопоставленный чиновник.
Ситуация, которая сложилась на украинско-польской границе, критическая, и поэтому Еврокомиссия работает с правительствами. По словам собеседника, "многие действия совершаются за кулисами", а Еврокомиссия напрямую созывает координационную платформу.
Есть определенные события, которые скоро произойдут в Польше, как мы все знаем. Я верю, что в ближайшие недели этот вопрос будет решен. Тем временем мой совет – держитесь,
– сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.
Блокировка границы длится уже месяц
- Напомним, что польские перевозчики блокируют КПП для проезда грузовиков из Украины от 6 ноября. Они требуют отмены транспортного безвиза для страны.
- В настоящее время потери украинского бюджета в результате этого достигли 9,3 миллиарда гривен.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддерживает блокировку границ. Он заявил, что его страна будет официально требовать возвращения системы виз для Украины. Еврокомиссия раскритиковала власть Польши, отметив, что для этого нет законных оснований.