Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" організувала контрейлерний поїзд між двома країнами.Саме за його допомогою переправляють вантажівки.
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Унікальне рішення в нових умовах
Перша партія українських вантажівок в обхід блокади пунктів пропуску залізницею прибула до Польщі. Українська та польська влади узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Після розвантаження з платформ вантажівки попрямують до пункту призначення автошляхом.
Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ,
– зазначили в "Укрзалізниці".
Контрейлерний потяг для перевезення вантажівок курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).
Українські вантажівки почали доставляти залізницею: дивіться відео
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що перевізники й надалі продовжують блокувати 4 пункти пропуску. У черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів. Найбільше – навпроти "Шегині" (1200 одиниць) й "Ягодина" (900 одиниць).
Демченко зазначив, що певний рух відбувається, втім динаміки, яка була до 6 листопада – немає
Блокада кордону перевізниками
- Страйк польських перевізників розпочався понад місяць тому – 6 листопада поляки заблокували перші пункти пропуску. Станом на зараз блокується робота 4 КПП – "Рава – Руська – Гребенне", "Ягодин – Дорогуск", "Краківець – Корчова", "Шегині – Медика".
- Високопосадовець ЄС заявив, що ситуація на польському кордоні стабілізується, щойно до влади прийде новий уряд. Для цього потрібно почекати ще кілька тижнів.
- Заступник голови комісії Сейму у закордонних справах переконує, що політика нового уряду щодо України зміниться – орієнтуватиметься на уникнення кризових ситуацій, які є зараз. на його думку, блокаду кордону варто вирішувати вирівнюванням можливостей перевізників двох країн.