Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" організувала контрейлерний поїзд між двома країнами.Саме за його допомогою переправляють вантажівки.

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Унікальне рішення в нових умовах

Перша партія українських вантажівок в обхід блокади пунктів пропуску залізницею прибула до Польщі. Українська та польська влади узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Після розвантаження з платформ вантажівки попрямують до пункту призначення автошляхом.

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ,

– зазначили в "Укрзалізниці".

Контрейлерний потяг для перевезення вантажівок курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

Важливо! Для того, щоб замовити переправлення вантажівки залізницею необхідно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця". У разі зворотного напрямку – до UZ Cargo Poland.

Українські вантажівки почали доставляти залізницею: дивіться відео

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що перевізники й надалі продовжують блокувати 4 пункти пропуску. У черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів. Найбільше – навпроти "Шегині" (1200 одиниць) й "Ягодина" (900 одиниць).

Демченко зазначив, що певний рух відбувається, втім динаміки, яка була до 6 листопада – немає

Блокада кордону перевізниками