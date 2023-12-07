Навіть попри таке рішення, Україна не набагато просунулася до прориву блокади. Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда, зауваживши, що ми не зможемо розв'язати це питання поки до влади у Польщі не прийде новий уряд.

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Коли врегулюють ситуацію з блокадою

Уряд, який сьогодні є у Польщі, ймовірно, пробуде там до 13 грудня. Відтак у чиновників немає великого бажання розв'язувати цю проблему. Питання кордону хочуть віддати новому уряду Дональда Туска.

Сподіватися до 13 – 14 грудня на вирішення ситуації з транзитом – це такі примарні надії, бо це навряд чи станеться,

– зауважив Олег Дунда.

Дональд Туск ще раніше заявляв, що намагатиметься розв'язати проблему. Щобільше, Німеччина почала втручатися у ситуацію, блокуючи фури з польськими номерами. Також втручаються МЗС країн Балтії, які висловлюють незадоволення тим, що відбувається.

Варто розуміти, що Туск є найперше євроінтегратором, людиною, яка має тісні зв'язки з країнами Європейського Союзу, тому прояв таких висловлювань, демаршів з боку сусідів Польщі означає те, що він починає входити у проблематику. Для її розв'язання залучає Німеччину, країни Балтії – це дає великі надії на те, що коли Туск стане прем'єр-міністром, то проблема зникне у найкоротші терміни.

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Роль російської агентури

За словами народного депутата, все, що відбувається на кордоні є лише симптомом значно серйозніших проблем. Зокрема, те що ми бачили останні пів року у Польщі підтверджує, що російська агентура проникла у політичні кола країни й намагається розхитати ситуацію зсередини.

Російська пропаганда використовує не російські наративи, а внутрішні проблеми всередині країни-жертви, у цьому випадку мовиться про Польщу. Це роблять для того, щоб посіяти ворожнечу між польським та українським народами, заблокувати український спротив, отримання експортних доходів для України.

Маю надію, що це підніме можливість співпраці між розвідувальними органами Польщі та України на значно вищий рівень. Разом ми винищимо російську агентуру, усіх російських щурів у Польщі,

– наголосив Олег Дунда.

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