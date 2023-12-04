Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас блокада на кордоні з Польщею ще триває, передає 24 Канал.

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Демченко наголосив, що впровадження контрольно-пропускного пункту, це домовленість, яка була досягнута між Україною і Польщею для того, щоб надалі розблокувати всі напрямки руху. Зокрема, це має зменшити кількість черг на кордоні з Польщею.

Власне з 1 години ночі на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" розпочалося оформлення вантажно-транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, які їдуть через кордон порожні на виїзд з України до Польщі,

– сказав речник Держприкордонслужби.

За словами Демченка, станом на 7 ранку було оформлено 30 вантажівок, які перетнули кордон. Їх пускали у загальній живій черзі, а всього зранку на можливість перетину кордону очікували близько 60 вантажівок.

Попри це, Демченко наголосив, що блокування руху на кордоні з Польщею продовжується. Водночас у ДПСУ сподіваються, що впровадження домовленостей також дозволить розблокувати рух для транспортних засобів.

Наостанок Демченко нагадав, що станом на ранок на кордоні з Польщею в бік України на території Польщі перебували в чергах близько 2,5 тисячі вантажних транспортних засобів. Найбільше їх було у пункті пропуску "Рава-Руська".

Крім того, у Держприкордонслужбі показали, як саме відбувалося оформлення вантажівок на новому КПП. Усі вони виїжджають з України.

Робота КПП для порожніх вантажівок на українсько-польському кордоні / Фото ДПСУ

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