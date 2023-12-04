За словами Василя Зварича, цих точок дотику достатньо, щоб припинити блокування кордону. Варто зауважити, що польські перевізники блокують кордони для вантажівок з 6 листопада.

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Що заявив український посол у Польщі про домовленості з перевізниками

Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати,

– заявив Зварич.

Він зауважив, що кожний день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн. Також він заявив, що "немає жодних підстав, щоб акції з обмеженням руху на кордоні тривали".

За словами посла, всі питання, які турбують польських протестувальників, можна вирішувати за столом переговорів.

"Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати", – запевнив дипломат.

Василь Зварич пояснив журналістам, що вимоги щодо дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Адже це є компетенцією ЄС, тож і обговорювати це треба разом із Брюсселем.

Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності української держави,

– запевнив посол.

Він сказав, що сподівається на те, що польські протестувальники з розумінням поставляться до вже напрацьованих з польським урядом рішень, на які всі очікують. Василь Зварич сказав:

"потрібно розблоковувати кордон і сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає";

питання кордону має вирішуватися комплексно. Насамперед розширення пропускної здатності має відбуватися шляхом розширення нових пунктів пропуску, розбудови інфраструктури.

За словами посла, те, що повномасштабно запрацює пропускний пункт "Угринів – Долгобичув" – позитивний момент в комплексному врегулюванні цієї проблеми.

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Що цьому передувало