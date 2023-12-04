За словами Василя Зварича, цих точок дотику достатньо, щоб припинити блокування кордону. Варто зауважити, що польські перевізники блокують кордони для вантажівок з 6 листопада.
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Що заявив український посол у Польщі про домовленості з перевізниками
Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати,
– заявив Зварич.
Він зауважив, що кожний день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн. Також він заявив, що "немає жодних підстав, щоб акції з обмеженням руху на кордоні тривали".
За словами посла, всі питання, які турбують польських протестувальників, можна вирішувати за столом переговорів.
"Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати", – запевнив дипломат.
Василь Зварич пояснив журналістам, що вимоги щодо дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Адже це є компетенцією ЄС, тож і обговорювати це треба разом із Брюсселем.
Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності української держави,
– запевнив посол.
Він сказав, що сподівається на те, що польські протестувальники з розумінням поставляться до вже напрацьованих з польським урядом рішень, на які всі очікують. Василь Зварич сказав:
- "потрібно розблоковувати кордон і сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає";
- питання кордону має вирішуватися комплексно. Насамперед розширення пропускної здатності має відбуватися шляхом розширення нових пунктів пропуску, розбудови інфраструктури.
За словами посла, те, що повномасштабно запрацює пропускний пункт "Угринів – Долгобичув" – позитивний момент в комплексному врегулюванні цієї проблеми.
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Що цьому передувало
- 6 листопада 2023 року польські перевізники перекрили для руху вантажівок три пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Мовиться про "Корчову – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".
- Вони висунули цілу низку вимог, проте однією з основних є повернення практики дозволів для українських перевізників, які скасувала угоди з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Зокрема, польські протестувальники переконані, що угода повинна бути розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.
- Вже 1 грудня українське міністерство повідомило про три рішення, які напрацювали, щоб розблокувати кордон. Мовиться про відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок, щоб збільшити пропускну спроможність кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.
- Також мають створити в системі "єЧерга" окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова". Окрім того, вирішили на місяць запустити пілотний проєкт з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".