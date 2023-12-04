Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В то же время блокада на границе с Польшей еще продолжается, передает 24 Канал.
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КПП на границе Украины и Польши уже работает
Демченко подчеркнул, что внедрение контрольно-пропускного пункта это договоренность, которая была достигнута между Украиной и Польшей для того, чтобы в дальнейшем разблокировать все направления движения. В частности, это должно уменьшить количество очередей на границе с Польшей.
Собственно с 1 часа ночи на пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" началось оформление грузово-транспортных средств весом более 7,5 тонны, которые едут через границу пустые на выезд из Украины в Польшу,
– сказал спикер Госпогранслужбы.
По словам Демченко, по состоянию на 7 утра было оформлено 30 грузовиков, пересекших границу. Их пускали в общей живой очереди, а всего утром возможность пересечения границы ожидали около 60 грузовиков.
Несмотря на это, Демченко подчеркнул, что блокировка движения на границе с Польшей продолжается. В то же время, в ГПСУ надеются, что внедрение договоренностей также позволит разблокировать движение для транспортных средств.
Напоследок Демченко напомнил, что на утро на границе с Польшей в сторону Украины на территории Польши находились в очередях около 2,5 тысячи грузовых транспортных средств. Больше всего их было в пункте пропуска "Рава-Русская".
Кроме того, в Госпогранслужбе показали, как именно происходило оформление грузовиков на новом КПП. Все они уезжают из Украины.
Работа КПП для пустых грузовиков на украинско-польской границе / Фото ГПСУ
Украина и Польша сделали первый шаг для деблокады границы
- В Госпогранслужбе рассказали, что с 4 декабря 2023 года начиная с 1:00 из Украины в Польшу будут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства. Их общая разрешенная масса составит более 7,5 тонны.
- Сначала это будет происходить на контрольно-пропускном пункте "Угринов – Долгобычев". Это будет первым пунктом по перечню мер, реализуемых для разблокирования границы.
- Следует отметить, что 1 декабря Минвосстановление Украины совместно с Министерством инфраструктуры Польши наработало путь разрешения конфликта на границе. Он состоит из трех пунктов.