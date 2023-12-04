Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В то же время блокада на границе с Польшей еще продолжается, передает 24 Канал.

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Демченко подчеркнул, что внедрение контрольно-пропускного пункта это договоренность, которая была достигнута между Украиной и Польшей для того, чтобы в дальнейшем разблокировать все направления движения. В частности, это должно уменьшить количество очередей на границе с Польшей.

Собственно с 1 часа ночи на пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" началось оформление грузово-транспортных средств весом более 7,5 тонны, которые едут через границу пустые на выезд из Украины в Польшу,

– сказал спикер Госпогранслужбы.

По словам Демченко, по состоянию на 7 утра было оформлено 30 грузовиков, пересекших границу. Их пускали в общей живой очереди, а всего утром возможность пересечения границы ожидали около 60 грузовиков.

Несмотря на это, Демченко подчеркнул, что блокировка движения на границе с Польшей продолжается. В то же время, в ГПСУ надеются, что внедрение договоренностей также позволит разблокировать движение для транспортных средств.

Напоследок Демченко напомнил, что на утро на границе с Польшей в сторону Украины на территории Польши находились в очередях около 2,5 тысячи грузовых транспортных средств. Больше всего их было в пункте пропуска "Рава-Русская".

Кроме того, в Госпогранслужбе показали, как именно происходило оформление грузовиков на новом КПП. Все они уезжают из Украины.

Работа КПП для пустых грузовиков на украинско-польской границе / Фото ГПСУ

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