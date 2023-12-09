Наприклад, це стосується страйку польських перевізників та партнерства двох країн. У Сеймі зазначають, що питання військової допомоги лишиться незмінним.
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Стабілізація відносин з Україною
Заступник голови комісії Сейму у закордонних справах, депутат від партії "Польща 2050" Павел Залевський розповів, що політика щодо України зміниться. Питання військової підтримки Україні, допомоги у відбудові, підтримка на шляху до ЄС та НАТО лишаться недоторканними.
Зміняться способи і можливості, оскільки Польща відбудовуватиме свою позицію в ЄС і НАТО, аби мати більші можливості впливу. І вона використовуватиме всі ті інструменти, які дає ЄС і якими чинний уряд Польщі не хотів користуватися,
– повідомив він.
Залевський зазначає, що уряд використовуватиме всі європейські інструменти, щоб запобігти новим кризам у відносинах з Україною. Наприклад, це стосується експорту української сільськогосподарської продукції та протесту польських перевізників.
Завдяки більшій активності в ЄС ми будемо більш привабливим партнером для України і будемо у змозі передбачати й уникати такого роду криз, які мали місце останнім часом,
– наголосив політик.
Зокрема, зернову кризу слід урегулювати шляхом збільшення пропускної здатності транзиту українського збіжжя через територію Польщі за кордон. Для цього потрібно побудувати морські термінали і покращити можливості перевезення зерна залізницею до портів.
На думку заступника комісії, ситуацію з польськими перевізниками варто вирішувати вирівнюванням можливостей перевізників двох країн.
Ситуація з перевізниками
- Нагадаємо, що польські перевізники блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок з України від 6 листопада. Водії вимагають скасування транспортного безвізу для українських вантажів. Поляки погрожують продовжувати аж до лютого 2024 року.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що країна офіційно вимагатиме скасування транспортного безвізу для України. Він переконаний, що зміни регулюватимуть транспортний ринок "справедливим та рівноцінним чином". У Єврокомісії заперечили можливість відновлення системи дозволів для України.
- Раніше високопосадовець ЄС висловив впевненість, що ситуація на польсько-українському кордоні вирішиться в найближчі тижні – коли до влади прийде новий уряд. Наразі Єврокомісія активно працює з обома урядами країн.
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