Наприклад, це стосується страйку польських перевізників та партнерства двох країн. У Сеймі зазначають, що питання військової допомоги лишиться незмінним.

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Стабілізація відносин з Україною

Заступник голови комісії Сейму у закордонних справах, депутат від партії "Польща 2050" Павел Залевський розповів, що політика щодо України зміниться. Питання військової підтримки Україні, допомоги у відбудові, підтримка на шляху до ЄС та НАТО лишаться недоторканними.

Зміняться способи і можливості, оскільки Польща відбудовуватиме свою позицію в ЄС і НАТО, аби мати більші можливості впливу. І вона використовуватиме всі ті інструменти, які дає ЄС і якими чинний уряд Польщі не хотів користуватися,

– повідомив він.

Залевський зазначає, що уряд використовуватиме всі європейські інструменти, щоб запобігти новим кризам у відносинах з Україною. Наприклад, це стосується експорту української сільськогосподарської продукції та протесту польських перевізників.

Завдяки більшій активності в ЄС ми будемо більш привабливим партнером для України і будемо у змозі передбачати й уникати такого роду криз, які мали місце останнім часом,

– наголосив політик.

Зокрема, зернову кризу слід урегулювати шляхом збільшення пропускної здатності транзиту українського збіжжя через територію Польщі за кордон. Для цього потрібно побудувати морські термінали і покращити можливості перевезення зерна залізницею до портів.

На думку заступника комісії, ситуацію з польськими перевізниками варто вирішувати вирівнюванням можливостей перевізників двох країн.

Ситуація з перевізниками