Например, это касается забастовки польских перевозчиков и партнерства двух стран В Сейме отмечают, что вопрос военной помощи остается неизменным.
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Стабилизация отношений с Украиной
Заместитель председателя комиссии Сейма по иностранным делам, депутат от партии "Польша 2050" Павел Залевский рассказал, что политика в отношении Украины изменится. Вопросы военной поддержки Украине, помощи в восстановлении, поддержка по пути в ЕС и НАТО останутся неприкосновенными.
Изменятся способы и возможности, поскольку Польша будет восстанавливать свою позицию в ЕС и НАТО с тем, чтобы иметь большие возможности влияния. И она будет использовать все те инструменты, которые дает ЕС и которыми действующее правительство Польши не хотело пользоваться,
– сообщил он.
Залевский отмечает, что правительство будет использовать все европейские инструменты, чтобы предотвратить новые кризисы в отношениях с Украиной. К примеру, это касается экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и протеста польских перевозчиков.
Благодаря большей активности в ЕС мы будем более привлекательным партнером для Украины и будем в состоянии предвидеть и избегать такого рода кризисов, которые имели место в последнее время,
– подчеркнул политик.
В частности, зерновой кризис следует урегулировать путем увеличения пропускной способности транзита украинского зерна через территорию Польши за границу. Для этого нужно построить морские терминалы и улучшить возможности перевозки зерна по железной дороге в порты.
По мнению заместителя комиссии, ситуацию с польскими перевозчиками следует разрешать выравниванием возможностей перевозчиков двух стран.
Ситуация с перевозчиками
- Напомним, что польские перевозчики блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков из Украины от 6 ноября Водители требуют отмены транспортного безвиза для украинских грузов. Поляки угрожают продолжать до февраля 2024 года.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна официально потребует отмены транспортного безвиза для Украины. Он убежден, что изменения будут регулировать транспортный рынок "справедливым и равноценным образом". В Еврокомиссии отрицали возможность возобновления системы разрешений для Украины.
- Ранее чиновник ЕС выразил уверенность, что ситуация на польско-украинской границе решится в ближайшие недели – когда к власти придет новое правительство. В настоящее время Еврокомиссия активно работает с двумя правительствами стран.
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