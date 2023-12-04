Важно, что ранее в Еврокомиссии отметили, что выполнение этого требования невозможно. Для соответствующего решения нет юридических оснований, возобновления квот не будет.

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Официальное требование Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна будет официально требовать отмены транспортного безвиза для Украины. Это означает возврат к старой системе разрешений.

Мы будем очень жестко и однозначно требовать восстановления системы разрешений на перевозку для украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу,

– заявил Моравецкий.

Он отметил, что соответствующая система действовала до весны 2022 года, однако затем ее пересмотрела Еврокомиссия. Это и привело к блокированию польско-украинской границы перевозчиками. Премьер Польши убеждает, что такие изменения будут регулировать транспортный рынок "справедливым и равноценным образом".

Важно! Представительница Еврокомиссии Магда Копчинская ранее отмечала, что любое восстановление системы разрешений или квот для автомобильных перевозок не является юридически возможным. Это было бы несовместимо с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Его согласовали все государства-члены ЕС.

Протест польских перевозчиков