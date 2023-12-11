Мовиться про пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Там уже почався рух для вантажного транспорту.

До теми Перше вирішення вже знайшли: чому блокада на кордоні з Польщею триває досі

"Ягодин – Дорогуськ" розблоковано для вантажівок

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що стабільний рух вантажівок відновили з 14 години. Цим самим польська сторона завершила блокаду на цьому пункті пропуску.

У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі,

– заявив міністр.