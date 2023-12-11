Мовиться про пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Там уже почався рух для вантажного транспорту.
До теми Перше вирішення вже знайшли: чому блокада на кордоні з Польщею триває досі
"Ягодин – Дорогуськ" розблоковано для вантажівок
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що стабільний рух вантажівок відновили з 14 години. Цим самим польська сторона завершила блокаду на цьому пункті пропуску.
У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі,
– заявив міністр.