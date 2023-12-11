У Польщі підтримали кандидатуру лідера партії "Громадянська платформа" Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра. Партія "Право та справедливість" вперше за 8 років втратила владу.
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Понад дві сотні членів Сейму проголосували "за"
Дональд Туск виголосив промову після обрання його на посаду прем'єр-міністра Польщі. Він висловив вдячність полякам та зазначив, що пишається ними.
Також він подякував "Праву та справедливості" за те, "що вони намагались зробити з демократією".
Кабінет Туска може бути приведений до присяги в середу, що дозволить йому поїхати до Брюсселя на саміт ЄС у четвер і п'ятницю як прем'єр-міністр. Він пообіцяв розблокувати мільярди євро допомоги ЄС, заморожені через тривалу напруженість із Брюсселем.
Сьогодні я пишаюся поляками, можливо, перемога – це перемога найслабших. Від завтрашнього дня ми зможемо виправити помилки, щоб кожен у Польщі почувався як вдома,
– сказав Туск.
Багато із присутніх у Сеймі плаче.
Моравецького відправили у відставку
- Парламент Польщі 11 грудня не надав вотум довіри уряду Матеуша Моравецького. Це означає автоматичну відставку. Більшість депутатів парламенту Польщі проголосували за винесення вотуму недовіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким.
- Крім цього, варто зазначити, що опозиція має більшість у польському Сеймі. Напередодні стало відомо, що опозиція вже сформувала уряд Туска.
- Сам Туск вступав у конфронтацію із Моравецьким та наголошував, що блокада кордону може негативно вплинути на українсько-польські відносини.