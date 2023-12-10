Повідомляють, що дозвіл на протест видала поліція повіту Саболч-Сатмар-Берег. Угорські перевізники вимагатимуть скасування транспортного безвізу. Це у той час, коли Україна перебуває у стані повномасштабної війни.

Зверніть увагу Європейські спілки закликають до бойкоту польських перевізників

Наголошують, що таким способом начебто намагатимуться привернути увагу Єврокомісії, а також угорського уряду, до наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою. Угоду про "транспортний безвіз" із ЄС український лідер Володимир Зеленський затвердив ще восени 2022 року.

Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками,

– заявили угорські перевізники.

Зауважте! Україна заявила, що угорські перевізники наразі не блокуватимуть кордон.

Що відомо про "протести перевізників"

Восени 2023 року польські перевізники почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Причиною начебто став "транспортний безвіз". Водночас експерти вбачають у цьому російський слід. Володимир Зеленський наголосив, що потепління між Україною та Польщею у цьому питанні неодмінно настане, просто треба дати трохи часу. У NYT заявили, що "польську блокаду" вже відчули на фронті. У матеріалі наголосили: те, що потрібні українцям вантажі тижнями стоять заблоковані на кордоні, робить бої ще запеклішими. Водночас Польща спростувала інформацію.

Згодом долучилася й Словаччина. Ще 1 грудня у ДПСУ повідомили, що словацькі перевізники почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород". Згодом словацька сторона почала погрожувати взагалі повністю заблокувати пункт пропуску.