Торговельні асоціації та палати Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії у відкритому листі закликали до бойкоту польських автоперевізників.

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Країни ЄС закликають до блокади кордону з Польщею

Закликаємо всі компанії ЄС та представників їх відповідних транспортних секторів не поновлювати транспортні контракти та не укладати нові контракти з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжуватимуть блокувати польсько-український кордон,

– мовиться у відкритому зверненні.

Автори листа нагадали, що після того, як Росія почала блокаду українських морських портів, в розпорядженні України залишився лише автомобільний транспорт для ввезення або вивезення товарів з країни.

Два роки триваючої війни призвели до збіднення населення. Натомість блокада з боку Польщі стала причиною ще більшого зростання цін та нестачі пального в Україні. Це вже призвело до падіння обсягу експорту з України на 40% лише у листопаді. Також два українські водії померли у черзі.

Організатори блокади планують продовжити її до кінця січня. Тож автори листа сподіваються, що польські транспортні компанії швидко завершать блокаду, якщо компанії у Західній Європі бойкотуватимуть їх.

Ринок Західної Європи для цих (польських) компаній є більш важливим за український транспортний ринок. Ми не маємо жодних проблем із діями профспілок, і польські транспортні спілки можуть проводити їх всередині Польщі, без завдання шкоди державі, що б’ється у важких боях за всіх нас,

– наголошується у відкритому листі.

Документ підписали представники Бізнес-клубу Бельгія-Україна, Українсько-австрійської асоціації, Торговельної палати Нідерланди-Україна, Української торговельної палати в Італії.

Україна відправила перші вантажівки залізницею

Блокада на польсько-українському кордоні триває з 6 листопада. Зазначимо, що 8 грудня Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон з Польщею. Над цим проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.

Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща). Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом. Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку.

В Укрзалізниці повідомили, що наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, однак фахівці вже працюють над прискоренням процесу.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Довідка. Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", а у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Нагадаємо, що голова польської партії "Громадянська платформа" та лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск пообіцяв, що його новий уряд розблокує польсько-український кордон.